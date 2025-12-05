nba i celtics banchettano in casa dei wizards bene anche lakers sixers e t wolves

Los Angeles (Stati Uniti), 5 dicembre 2025 - Le gare in calendario erano soltanto cinque ma lo spettacolo non è di certo mancato in una nottata NBA cominciata con il successo dei Boston Celtics, che hanno sbancato la capitale battendo con un pirotecnico 146-101 i Washington Wizards (record offensivo di stagione): nonostante l’assenza di Jaylen Brown, reduce dai 42 punti mandati a bersaglio contro i New York Knicks e messo ko da una forma influenzale, i biancoverdi - che hanno fatto il vuoto nella ripresa, nella quale hanno siglato 83 punti a fronte dei soli 42 subiti - si sono resi protagonisti di una grande prova balistica, come testimonia il 54% dal campo (42. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

