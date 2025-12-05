Navigare nel futuro con i giovani Open Fiber premia gli studenti

PITIGLIANO (Grosseto) Un contest per concludere il percorso formativo promosso da Open Fiber nelle scuole. Pitigliano (Gr) ha celebrato la creatività dei suoi studenti con la premiazione di “Navigare nel Futuro“, evento organizzato in collaborazione con il locale Istituto comprensivo Umberto I. Una mattinata partecipata, che ha riunito alunni, insegnanti, famiglie e istituzioni per valorizzare un progetto che ha portato nelle classi un modo nuovo di parlare di digitale. Le lezioni, curate dal team Formazione di Open Fiber, hanno alternato spiegazioni semplici e attività pratiche: esperimenti in classe, video animati, storie illustrate per comprendere cosa sia una rete moderna, come viaggiano i dati e perché la fibra ottica Ftth rappresenti oggi la tecnologia più affidabile e veloce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

