Navetta da Melegnano a Vizzolo | Pochi passeggeri sarà soppressa
Sottoutilizzata, dal 2026 la linea circolare Z432, che oggi assicura i collegamenti tra la stazione ferroviaria di Melegnano e l’ospedale di Vizzolo Predabissi, verrà soppressa. Ad annunciarlo, nell’ambito di una Commissione consiliare convocata per presentare la manovra di bilancio 2026-2028, è stato l’assessore ai Trasporti di Melegnano, Cristiano Vailati. Che osserva: "La navetta fa registrare solo 50 utenti al giorno. Troppo pochi per giustificarne i costi, che per il solo Comune di Melegnano ammontano a 102mila euro all’anno. Una cifra, quest’ultima, comprensiva anche dei costi dell’altra circolare, la Z431, che collega Melegnano a Carpiano e Cerro al Lambro, e che verrà invece mantenuta, in accordo e col contributo di tutti i Comuni toccati dal tracciato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
