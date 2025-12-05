Nato pressioni dagli Stati Uniti | L' Europa assuma la guida militare entro il 2027

Gli Stati Uniti vogliono che l'Europa assuma il controllo della maggior parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato - dall’intelligence ai missili - entro il 2027. Lo hanno riferito fonti informate alla Reuters che in esclusiva sul sito riporta la notizia citando alti funzionari del Pentagono. embedpost id="2138782" Il messaggio è stato trasmesso durante una riunione questa settimana. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nato, pressioni dagli Stati Uniti: "L'Europa assuma la guida militare entro il 2027"

Radio1 Rai. . #Ucraina Ancora stallo nelle trattative, ma Trump è soddisfatto della missione al Cremlino dei suoi inviati che oggi a Miami incontreranno il capo negoziatore di Kiev. Macron prova a fare pressioni sulla Cina, ospite di Xi Jinping. Francesca Baroni - facebook.com Vai su Facebook

L'Ue deve aumentare la pressione sulla Russia, secondo i ministri della Nato - I colloqui tra Stati Uniti e Russia per porre fine alla guerra in Ucraina si sono conclusi martedì senza alcun passo avanti, ma Putin si dice pronto a una guerra con l'Europa. msn.com scrive

Video. I ministri della Nato: "L'Ue deve aumentare la pressione sulla Russia" - I colloqui tra Stati Uniti e Russia per porre fine alla guerra in Ucraina si sono conclusi martedì senza alcun passo avanti, ma Putin si dice pronto a una guerra con l'Europa. Segnala it.euronews.com

Perché Rubio diserta il vertice Nato e perché l'Italia è sotto pressione - Oggi a Bruxelles si incontrano i 32 ministri degli Esteri dell'Alleanza Atlantica. Si legge su msn.com