Nato pressioni dagli Stati Uniti | L' Europa assuma la guida militare entro il 2027

Feedpress.me | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti vogliono che l'Europa assuma il controllo della maggior parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato - dall’intelligence ai missili - entro il 2027. Lo hanno riferito fonti informate alla Reuters che in esclusiva sul sito riporta la notizia citando alti funzionari del Pentagono. embedpost id="2138782" Il messaggio è stato trasmesso durante una riunione questa settimana. 🔗 Leggi su Feedpress.me

