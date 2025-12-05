Nato arriva la spallata di Trump | L’Europa deve prendere il controllo dell’Alleanza entro il 2027

Nel caso in cui l'Europa non dovesse rispettare questi termini, infatti, gli Stati Uniti potrebbero arrivare a smettere di partecipare a meccanismi di coordinamento della difesa della Nato. Un'ipotesi che l'Alleanza Atlantica non può permettersi in alcun modo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nato, arriva la spallata di Trump: “L’Europa deve prendere il controllo dell’Alleanza entro il 2027”

