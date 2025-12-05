Natività Vesuviana via alla 19esima edizione in sei città alle pendici del Vesuvio

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte la diciannovesima edizione di Natività Vesuviana, tra San Giorgio a Cremano, Portici, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio e Volla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

