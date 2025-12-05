Natale Trump e Melania accendono l' albero della Casa Bianca

Donald Trump e sua moglie Melania hanno partecipato alla cerimonia dell’accensione dell’ albero di Natale alla Casa Bianca. “Stiamo portando la pace in tutto il mondo, stiamo risolvendo guerre a livelli mai visti prima, otto per la precisione”, ha dichiarato Trump ai presenti: “Ne stiamo cercando un’altra: quella tra Russia e Ucraina, se possibile, e penso che alla fine ci riusciremo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Natale, Trump e Melania accendono l'albero della Casa Bianca

