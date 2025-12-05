natale in manifattura tabacchi il calendario di iniziative a firenze

Firenze, 5 dicembre 2025 - Manifattura Tabacchi si prepara a celebrare il Natale con un programma di eventi e iniziative gratuite per tutto il mese di dicembre. Creative Mani Factory. Dal 6 all’8 dicembre, l’Edificio B12 diventerà il fulcro della creatività con Creative Mani Factory, un market dove oltre 50 artigiani, designer e piccoli brand da tutta Italia presenteranno opere realizzate con tecniche artigianali e materiali naturali. Protagonisti saranno ceramiche raffinate, gioielli artigianali, tessuti selezionati, illustrazioni, accessori e decorazioni pensati per regali sostenibili e fatti a mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

