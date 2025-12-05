Natale in casa Cupiello teatro cum figuris omaggio poetico al classico di Eduardo
Bergamo. La poesia del teatro, idealmente racchiusa in un presepe, emblema di una natura ciclica, spazio sicuro dal quale osservare rapporti disgregati che si ritrovano. Poesia protagonista di “ Natale in casa Cupiello ” che giovedì 4 dicembre al Teatro Sociale, all’inaugurazione della nuova Stagione di Altri Percorsi della Fondazione Teatro Donizetti, ha riproposto l’ironia e la malinconia amarezza da sempre insite nel classico di Eduardo De Filippo. Una riproposizione “cum figuris” (produzione Teatri Associati di NapoliInterno 5 con il sostegno di Fondazione Eduardo De Filippo e Teatro Augusteo), un incontro tra teatro d’attore e teatro di figura, che ha visto interagire un ottimo Luca Saccoia con sette pupazzi, realizzati con legno, stoffa e cartapesta dallo scenografo Tiziano Fario e animati da un gruppo di manovratori ( Salvatore Bertone, Paola Maria Cacace, Simone Di Meglio, Angela Dionisia Severino e Irene Vecchia, che ha coordinato il gruppo). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
