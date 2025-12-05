Natale firmato Blunauta Friendsmas Party nel negozio di via Carducci

La magia del Natale ha ufficialmente incantato gli spazi di Blunauta diffondendo ovunque l’atmosfera elettrizzante e gioiosa di questo speciale momento dell’anno. Ieri, nello store di via Carducci 28 a Napoli, cuore pulsante dello shopping di Chiaia, si è svolto il Friendsmas Party, il tanto atteso appuntamento che ogni anno inaugura la stagione delle feste insieme a clienti, amiche e appassionate di stile. Fin dal pomeriggio, un pubblico sorridente e affezionato ha affollato il negozio per scoprire in anteprima la nuova collezione, lasciarsi ispirare dalle idee regalo selezionate per l’occasione e immergersi nell’atmosfera calda e scintillante che contraddistingue il mondo Blunauta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it