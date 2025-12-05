Natale ecco dove gli italiani nascondono i regali

Sorpresa. È la parola d’ordine di ogni regalo che si rispetti. E a dicembre la questione si fa anche più complicata, trasformarsi Santa Lucia o Babbo Natale impone una strategia da 007 per mantenere il riserbo sui regali. È quanto emerge, in sintesi, dal sondaggio che Amazon ha affidato a Kantar su un campione di oltre duemila italiani, che si inventano le soluzioni più incredibili per nascondere pacchetti e coffret. Con conseguenze, a dir poco, surreali. se i nascondigli più utilizzati sono armadicredenze (51%), sotto il letto (22%), in garage (21%), nel bagagliaio dell’auto (17%), dietro i libri sullo scaffale (16%), nelle valigie (13%), scatole delle scarpe (12%), cassette degli attrezzi (4%), e persino lavatrice o asciugatrice (2%), tuttavia, ciò che fa più sorridere è che, nonostante impegno e motivazione, oltre quattro italiani su dieci (44%) hanno nascosto i regali di Natale così bene da non riuscire a ritrovarli fino a dopo le festività. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Natale, ecco dove gli italiani nascondono i regali

