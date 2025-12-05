Natale e shopping online | 5 falsi miti sui siti di e-commerce
La corsa ai regali di Natale è ufficialmente iniziata. Allo scoccare della prima settimana di dicembre sono in tanti a precipitarsi nei negozi fisici e, sempre di più, online. Per milioni di italiani questo è il mese in cui l’e-commerce raggiunge il suo picco. Ma c’è un lato dello shopping natalizio che resta nell’ombra e che riguarda chi, davanti a un sito non accessibile, non riesce nemmeno a cominciare. E-commerce inclusivo, ecco i falsi miti secondo Eye-Able Italia. Il ‘regalo’ per far fronte a questo problema arriva da Eye-Able Italia, scale-up europea che combina intelligenza artificiale e competenza umana proprio per fornire soluzioni avanzate per l’accessibilità digitale: una ‘lista’ di 5 falsi miti da sfatare che ostacolano un e-commerce inclusivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
