Natale e polemiche in una scuola a Carate Brianza | bandito ogni riferimento religioso

Natale e polemiche anche a Carate, in Brianza. Qui, come in altre parti d'Italia, una scuola ha deciso di bandire ogni riferimento religioso per non offendere i piccoli alunni di altre religioni. Questo è solo l'ultimo episodio di rivisitazione delle nostre più antiche tradizioni in nome dell'inclusione. Anche a Magliano, in Toscana, le insegnati hanno tolto ogni riferimento a Gesù nel canto natalizio, stessa sorte toccata alle canzoni della recita di Castel Goffredo, nel Mantovano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

