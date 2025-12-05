Natale e polemiche in una scuola a Carate Brianza | bandito ogni riferimento religioso
Natale e polemiche anche a Carate, in Brianza. Qui, come in altre parti d'Italia, una scuola ha deciso di bandire ogni riferimento religioso per non offendere i piccoli alunni di altre religioni. Questo è solo l'ultimo episodio di rivisitazione delle nostre più antiche tradizioni in nome dell'inclusione. Anche a Magliano, in Toscana, le insegnati hanno tolto ogni riferimento a Gesù nel canto natalizio, stessa sorte toccata alle canzoni della recita di Castel Goffredo, nel Mantovano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
