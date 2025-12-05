Natale e polemiche in una scuola a Carate Brianza | bandito ogni riferimento religioso

Tgcom24.mediaset.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale e polemiche anche a Carate, in Brianza. Qui, come in altre parti d'Italia, una scuola ha deciso di bandire ogni riferimento religioso per non offendere i piccoli alunni di altre religioni. Questo è solo l'ultimo episodio di rivisitazione delle nostre più antiche tradizioni in nome dell'inclusione. Anche a Magliano, in Toscana, le insegnati hanno tolto ogni riferimento a Gesù nel canto natalizio, stessa sorte toccata alle canzoni della recita di Castel Goffredo, nel Mantovano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

natale e polemiche in una scuola a carate brianza bandito ogni riferimento religioso

© Tgcom24.mediaset.it - Natale e polemiche in una scuola a Carate Brianza: bandito ogni riferimento religioso

Altre letture consigliate

natale polemiche scuola carateScuola dell’Infanzia di Carate Brianza vieta canti natalizi con riferimenti cristiani - La scelta della Scuola Sciesa di Carate Brianza di proporre canti natalizi privi di riferimenti religiosi ha acceso un acceso confronto tra tradizione cristiana e laicità nelle scuole pubbliche italia ... Lo riporta news.fidelityhouse.eu

natale polemiche scuola carateCarate Brianza, asilo vieta i canti religiosi di Natale. Sardone sbotta: “Tradizioni calpestate” - Perché l’offensiva dei laici de’ noantri sta ... Come scrive iltempo.it

natale polemiche scuola carateAlla Materna di Carate Brianza la metà dei bambini è di origini straniere: le insegnanti vietano i canti di Natale con riferimenti religiosi - L’ira dell’europarlamentare della Lega Silvia Sardone: “Vogliono cancellare le nostre radici cristiane e le nostre tradizioni”. Lo riporta msn.com

Gesù “rimosso” dalla recita di Natale per una versione più neutrale. La decisione delle maestre scatena le polemiche - Gesù "rimosso" dalla recita di Natale per una versione più neutrale. Si legge su blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Polemiche Scuola Carate