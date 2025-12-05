Natale e Olimpiadi l' azienda che cerca 4mila lavoratori | come candidarsi

Ben 3mila lavoratori ricercati in tutta Italia in occasione delle festività natalizie. Altre mille figure serviranno in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La ricerca è effettuata da Randstad che, sottolinea, per molte posizioni non richiede competenze specifiche. Le ricerche. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

