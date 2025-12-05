Natale di pace in via D’Azeglio pedonale le luminarie di ‘Imagine’ con i disegni dei bimbi del Sant’Orsola Quando l’accensione

Bologna, 5 dicembre 2025 – Per Bologna sarà un Natale luminoso. Da via Indipendenza a via D’Azeglio pedonale, fino ad alcuni dei luoghi più iconici della città con le luci del Giubileo. Il primo appuntamento è per lunedì, 8 dicembre alle 18, in via D’Azeglio pedonale che s’illuminerà di pace. Anche quest’’anno, infatti, il consorzio dei commercianti di via D’Azeglio pedonale promuove la realizzazione e l’installazione delle luminarie in una delle vie più iconiche della città. Se in via Indipendenza ci saranno le parole di ‘Bologna è una regola’ di Luca Carboni a rendere più bella la strada (rediviva con la chiusura dei cantieri del tram), in via D’Azeglio pedonale ci saranno i versi di ‘Imagine’ di John Lennon (che tre anni fa avevano anche creato qualche polemica), alternati a disegni originali realizzati da bambini, tra cui opere create da piccoli pazienti provenienti da zone di conflitto e curati al Policlinico Sant’Orsola di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

