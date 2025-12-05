Natale d' Autore | cantautorato arte e solidarietà a MoncalierIncanta
Musica, arte e solidarietà si incontrano per l’ottava edizione di MoncalierIncanta, la rassegna musicale dedicata alla canzone d’autore, nata nel 2017 da un’idea di Associazione Magica Torino. Sabato 13 dicembre alle ore 21 sul palco del Teatro Fonderie Limone, va in scena Natale d’Autore, una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondisci con queste news
Assessorato alla Cultura Biblioteca Comunale Armando Lucifero Natale d'Autore Francesco Vignis 'A voce d'a cuscienza 9 dicembre 2025 - ore 17.30 Casa della Cultura Corso Vittorio Emanuele - facebook.com Vai su Facebook
#Rubrica "La parola all'autore" "Magici racconti di Natale" di F. A. V. ? buonalettura.altervista.org/la-parola-alla… Vai su X
Per questo Natale Repubblica vi regala i gialli d’autore - C’è il commissario Montalbano che, mentre è sulle tracce di un pericoloso latitante, dovrà destreggiarsi tra numerosi inviti per Capodanno. Riporta repubblica.it