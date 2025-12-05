Natale Caprino
Il 7 dicembre: la grande novità del Natale 2025 “”. L’edizione 2025 si apre con una giornata completamente rinnovata, che segna un vero salto di qualità nell’offerta natalizia del nostro territorio. Uno gioco di parole irriverente, a sottolineare la tipica anima. 🔗 Leggi su Veronasera.it
LE CAMMINATE DEL WEEKEND Boschi a Natale – Sotto il gelo c'è vita Proposte da Pro Loco Caprino Veronese APS Sabato 6 dicembre ore 14:00 Domenica 7 dicembre ore 10:00 Ritrovo in Piazza Roma n.1 – Caprino V.se Un doppio appuntame
Campagna Amica sbarca a Caprino: "It's Time for Christmas" - Domenica 7 dicembre, Caprino Veronese diventa un "Villaggio Natalizio" grazie all'evento "It's Time for Christmas
A Caprino giornata all'insegna della magia del Natale - Domenica 15 dicembre 2024 a Caprino Bergamasco verrà proposta una giornata all'insegna della magia del Natale.
A Caprino Bergamasco Babbo Natale in parapendio incontra grandi e piccini - L'associazione sportiva "Orobica Volo Libero" e la Pro Loco di Caprino Bergamasco organizzano domenica 14 dicembre la manifestazione "Babbo Natale viene dal cielo".
