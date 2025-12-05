Natale amaro per le tute blu Oltre mille posti a rischio fra calo degli ordini cassa e timori di delocalizzazioni

Natale nero per i metalmeccanici in Brianza, mille posti in stand-by su 40mila occupati fra cassa integrazione e calo degli ordini. La mappa della crisi che investe le tute blu va dal Vimercatese a Monza, al Desiano. "Una fragilità senza precedenti", per Pietro Occhiuto, segretario della Fiom, che non risparmia nessun settore: microelettronica, elettrodomestico, prodotti per l’infanzia, automotive, manifattura e siderurgia. "La fine dell’anno è segnata da un numero crescente di crisi con ricadute pesanti su occupazione, investimenti e prospettive di sviluppo", denuncia. "La delocalizzazione verso il Sud-Est asiatico porta con sé 9 esuberi su 25 a livello nazionale alla Vimercatese dei semiconduttori Micron – spiega Occhiuto –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Natale amaro per le tute blu. Oltre mille posti a rischio fra calo degli ordini, cassa e timori di delocalizzazioni

