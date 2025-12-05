Natale al MuBi | un mese da vivere insieme al Museo e in Biblioteca

Tempo di lettura: 5 minuti Il Museo Irpino e la Biblioteca “S. e G. Capone” presentano il nuovo programma delle iniziative natalizie 2025: un ricco calendario di appuntamenti pensati per accompagnare il pubblico durante tutto il periodo delle festività. Anche quest’anno le attività si svolgeranno tra il Palazzo della Cultura, il Carcere Borbonico e l’Hub Palazzo Caracciolo con proposte rivolte a tutte le età: tour guidati, laboratori didattici, giochi a quiz e giochi da tavolo, letture ad alta voce (e non solo.), mostre e proiezioni cinematografiche. Il Museo e la Biblioteca vi aspettano dal 5 dicembre e fino al 5 gennaio per accogliervi e festeggiare insieme il Natale e l’arrivo del nuovo anno! Programma Venerdì 5 dicembre h. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Natale al MuBi”: un mese da vivere insieme al Museo e in Biblioteca

