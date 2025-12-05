Natale al Campania | shopping in gioco con gift card fino a 3.000€

Sbircialanotizia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Centro commerciale Campania il periodo natalizio si colora di gioco e attesa: con il concorso a premi “Il Panariello della Fortuna”, ogni momento di shopping può trasformarsi in una sorpresa inaspettata, con Gift Card fino a 3.000 euro pronte a rinnovare l’esperienza d’acquisto e ad aggiungere un pizzico di emozione alle feste. Un concorso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

