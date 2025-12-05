Natale a Torre Alemanna con musica e mercatini

Foggiatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna ‘Natale a Torre Alemanna’ per animare le feste di Borgo Libertà. Dal 7 dicembre al 6 gennaio è in programma un ricco calendario di appuntamenti per piccoli e grandi. Si comincia domenica 7 dicembre, a partire dalle 18.30, con il tradizionale appuntamento dell’accensione dell’albero di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

