Natale a Podenzano al via la prima lotteria dei commercianti

Ilpiacenza.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale a Podenzano si colora di una nuova iniziativa promossa dal Comitato Commercianti "Sviluppo per Podenzano - Piazza e Strada", in collaborazione con Confcommercio e con il patrocinio del Comune. Dal 1° dicembre al 5 gennaio debutta la prima edizione della lotteria "Natale a Podenzano". 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

