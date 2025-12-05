Natale a Podenzano al via la prima lotteria dei commercianti
Il Natale a Podenzano si colora di una nuova iniziativa promossa dal Comitato Commercianti "Sviluppo per Podenzano - Piazza e Strada", in collaborazione con Confcommercio e con il patrocinio del Comune. Dal 1° dicembre al 5 gennaio debutta la prima edizione della lotteria "Natale a Podenzano". 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
