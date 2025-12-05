Natale a Palazzo Zani con Babbo Natale

Vuoi vedere Babbo Natale? Nel Giardino di Palazzo Zani c’è una bellissima grotta. Li farà tappa Babbo Natale il 19 e 20 dicembre dalle 1530 alle 19.30. Palazzo Zani è in via Santo Stefano 56. Babbo Natale aspetta tutti i bambini e le bambine per una foto insieme e per la consegna della letterina. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

