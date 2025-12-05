Natale a Monte Mario

Arriva il con un mercatino di artigianato e non solo. Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre in piazza Nostra Signora di Guadalupe si svolgerà il mercatino di Natale con:artigianatoprodotti tipicicuriositàfoodgiostrinecasette di Babbo NatalePer ulteriori informazioni: WhatsApp. 🔗 Leggi su Romatoday.it

