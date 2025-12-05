Arezzo, 05 dicembre 2025 – Cavriglia si prepara a vivere un Natale diffuso, ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere ogni angolo del territorio comunale. Dal 7 dicembre all'11 gennaio, spettacoli, concerti, mercatini e iniziative per grandi e piccoli animeranno frazioni e capoluogo, creando un'atmosfera di festa e condivisione. Il programma prenderà il via il 7 dicembre a Castelnuovo con il primo appuntamento di “Luci, suoni e sapori del Natale” e con lo spettacolo “L'incantesimo degli gnomi” del Teatro Glug. L'8 dicembre, sempre a Castelnuovo, si apriranno gli stand gastronomici e il mercatino di Natale alle ore 14, seguiti alle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Natale a Cavriglia