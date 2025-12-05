Natale a Carini presepe vivente ispirato ai grandi maestri della pittura

🔊 Ascolta la notizia

Quest'anno, le antiche mura del Castello di Carini si animeranno con una rappresentazione unica e suggestiva: un presepe vivente in stile rinascimentale. L'evento trasformerà la tradizionale rievocazione della Natività in un vero e proprio "quadro vivente", traendo ispirazione diretta dai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it



