Natale 2025 a Bitonto | albero presepe vivente visite guidate e attività diffuse anche a Palombaio e Mariotto

Parte lunedì 8 dicembre, con l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale, l’accensione del grande albero di piazza Cavour, cori gospel e uno spettacolo di Renato Ciardo, il programma natalizio di Bitonto.Un programma ricco di novità e pensato per tutti, con molta attenzione per il sociale, con. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Magico Natale – Bitonto 2025: presentato il calendario degli eventi dal 8 dicembre al 6 gennaio - Non mancano momenti di solidarietà, come il Festival Avis dell’11 dicembre e il Natale Solidale con la consegna dei doni per i bambini della comunità “Casa Jacopa” il 22 dicembre. Come scrive giornaledipuglia.com

