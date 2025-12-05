Natale 2025 a Bari | al via il cartellone degli eventi con l' accensione del grande Albero in piazza del Ferrarese

5 dic 2025

In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Nicola, sabato 6 dicembre, accanto alle celebrazioni religiose e alle tradizioni popolari, con l’accensione del grande Albero di Natale allestito in piazza del Ferrarese a cura di Amgas srl prenderà il via il cartellone di eventi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

