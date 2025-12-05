Costituita nel 1946, Confartigianato ha contribuito a scrivere la storia dell’associazionismo imprenditoriale italiano, offrendo rappresentanza e tutela agli artigiani e trasformandoli in soggetto economico e sociale consapevole della propria forza. La difesa dell’imprenditore, come individuo e come operatore economico, e la valorizzazione della libera iniziativa privata, hanno costituito da sempre i principi ai quali si è ispirata l’associazione. Grazie a Confartigianato, il mondo artigiano ha potuto acquisire la propria fisionomia sul piano economico e professionale, ha espresso gli elementi fondamentali che ne hanno qualificato l’apporto positivo al nostro sistema produttivo e che oggi sono unanimemente apprezzati a livello internazionale: creatività e flessibilità, intesa come capacità di pronto adattamento ai mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda, ma anche creazione di nuova imprenditorialità e consolidamento di quella esistente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce Confartigianato Imprese Ravenna