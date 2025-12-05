Nasce Confartigianato Imprese Ravenna

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Costituita nel 1946, Confartigianato ha contribuito a scrivere la storia dell’associazionismo imprenditoriale italiano, offrendo rappresentanza e tutela agli artigiani e trasformandoli in soggetto economico e sociale consapevole della propria forza. La difesa dell’imprenditore, come individuo e come operatore economico, e la valorizzazione della libera iniziativa privata, hanno costituito da sempre i principi ai quali si è ispirata l’associazione. Grazie a Confartigianato, il mondo artigiano ha potuto acquisire la propria fisionomia sul piano economico e professionale, ha espresso gli elementi fondamentali che ne hanno qualificato l’apporto positivo al nostro sistema produttivo e che oggi sono unanimemente apprezzati a livello internazionale: creatività e flessibilità, intesa come capacità di pronto adattamento ai mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda, ma anche creazione di nuova imprenditorialità e consolidamento di quella esistente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nasce confartigianato imprese ravenna

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce Confartigianato Imprese Ravenna

Leggi anche questi approfondimenti

nasce confartigianato imprese ravennaNasce Confartigianato Imprese Ravenna - Costituita nel 1946, Confartigianato ha contribuito a scrivere la storia dell’associazionismo imprenditoriale italiano, offrendo rappresentanza e tutela agli artigiani e trasformandoli in soggetto eco ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

nasce confartigianato imprese ravennaConcluso il XVIII Congresso di Confartigianato Imprese Ravenna - Si è svolto questa mattina, sabato 29 novembre, presso il Palace Hotel di Milano Marittima, l’evento conclusivo dei lavori del XVIII Congresso Provinciale di Confartigianato che, in questi mesi, ha ... ravenna24ore.it scrive

Confartigianato Imprese Ravenna e Donne Impresa Ravenna: “Costruiamo rispetto. Ogni giorno” - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne, Confartigianato Imprese Ravenna ed il Movimento Donne Impresa ribadiscono il ... Lo riporta ravennanotizie.it

nasce confartigianato imprese ravennaEmanuela Bacchilega riconfermata al timone di Confartigianato per guidare artigiani e imprese - Il direttivo provinciale ha in seguito riconfermato Tiziano Samorè nella carica di segretario dell’associazione ... Segnala ravennatoday.it

Confartigianato Imprese Demaniali, l’assemblea - Nei giorni scorsi si è tenuta, presso la sede di Confartigianato della provincia di Ravenna, l’assemblea congressuale della categoria Confartigianato Imprese Demaniali. ilrestodelcarlino.it scrive

Confartigianato, blocco orari per il caldo penalizza imprese - Nessuno meglio di noi artigiani, che lavoriamo ogni giorno fianco a fianco con i nostri dipendenti, conosce le difficoltà di chi opera ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nasce Confartigianato Imprese Ravenna