Nasce a Napoli il Festival degli Animali in Giallo | Presentazione giovedì 11 dicembre

Giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 17, all' Institut Français Napoli in via Francesco Crispi 86 (Palazzo Grenoble), verrà presentata la prima edizione del Festival degli Animali in Giallo. Organizzato dall'associazione Gialli.it, il Festival è una manifestazione culturale ideata e diretta dalla giornalista e scrittrice napoletana Anita Curci e rappresenta l' Evento OFF del Festival del Giallo Città di Napoli, quest'anno alla sua quinta edizione. Oltre alla direttrice artistica, alla presentazione presenzieranno la Console Generale di Francia per il Sud Italia e direttrice dell'Institut français Napoli, Lise Moutoumalaya; il Direttore del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Piergiulio Cappelletti; i giornalisti Francesco Bellofatto, Stella Cervasio, Giovanni Taranto, Luca Maurelli; le scrittrici Serena Venditto e Chiara Tortorelli; gli editori e autori Aldo Putignano e Andrea Raguzzino; il regista Carlo Luglio; l'artista Lucia Gangheri; uno dei membri dell'associazione sherlockiana italiana Uno studio in Holmes, Enzo Mazzeo; lo zooarcheologo Angelo Genovese; l'ornitologo Rosario Balestrieri; i patologi veterinari forensi, Valeria Russo e Giuseppe Piegari.