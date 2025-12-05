Nasce a Napoli il Festival degli Animali in Giallo | Presentazione giovedì 11 dicembre

Giovedì  11 dicembre 2025 alle ore 17,  all’ Institut Français Napoli  in via Francesco Crispi 86 (Palazzo Grenoble), verrà presentata la  prima edizione  del  Festival degli Animali in Giallo. Organizzato dall’associazione  Gialli.it, il Festival è una manifestazione culturale ideata e diretta dalla giornalista e scrittrice napoletana  Anita Curci  e rappresenta l’ Evento OFF del Festival del Giallo Città di Napoli, quest’anno alla sua quinta edizione. Oltre alla direttrice artistica, alla presentazione presenzieranno la Console Generale di Francia per il Sud Italia e direttrice dell’Institut français Napoli,  Lise Moutoumalaya; il Direttore del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,  Piergiulio Cappelletti; i giornalisti  Francesco Bellofatto,  Stella Cervasio,  Giovanni Taranto,  Luca Maurelli; le scrittrici  Serena Venditto  e  Chiara Tortorelli; gli editori e autori  Aldo Putignano  e  Andrea Raguzzino; il regista  Carlo Luglio; l’artista  Lucia Gangheri; uno dei membri dell’associazione sherlockiana italiana  Uno studio in Holmes,  Enzo Mazzeo; lo zooarcheologo  Angelo Genovese; l’ornitologo  Rosario Balestrieri; i patologi veterinari forensi,  Valeria Russo  e  Giuseppe Piegari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

