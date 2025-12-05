Naruto ammette che boruto non è il suo vero successore

L'evoluzione della saga di Naruto e Boruto sta sorprendendo gli appassionati con colpi di scena inattesi, ridisegnando i ruoli di alcuni personaggi fondamentali. La narrazione, più che mai, si concentra sulla figura di Himawari Uzumaki, coinvolgendo temi di potere, ereditarietà e connessioni emotive con il passato della stirpe Uzumaki. il vero erede di naruto non è ciò che ci si aspetta. Nel manga Two Blue Vortex, l'immagine iniziale di Boruto Uzumaki si allinea molto alle aspettative: un giovane con capelli biondi, segni di baffo e un carattere esplosivo, che sembra destinato a seguire le orme del padre.

