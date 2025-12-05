Nardò Tatiana visitata e poi a casa
8.26 E' tornata a casa nella notte Tatiana Tramacere, scomparsa nei giorni scorsi a Nardò e trovata in uno stanzino vicino alla mansarda dell'amico che per ultimo l'aveva vista prima che sparisse. Lasciata la caserma, la giovane è stata visitata in ospedale e poi è tornata a casa con il fratello. Il 30enne Dragos Gheromescu è sotto interrogatorio a Lecce, ma non sarebbe in stato di fermo. Si cerca di capire se l'allontanamento di Tatiana sia stato o no volontario. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
