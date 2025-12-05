Nardò Tatiana passa la notte i casa dopo i controlli Dragos | E' stata lei a organizzare tutto
Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, è stata ritrovata ieri sera poco dopo le 21:30 nell'abitazione del suo amico, Dragos-Ioan Gheormescu. La. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Tatiana Tramacere è stata trovata viva dai carabinieri, a Nardò, in provincia di Lecce. Era nella mansarda della casa di Dragos Ioan Gheormescu, il suo amico e l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa il 24 novembre scorso. L'uomo è stato portato in cas
Le immagini di Tatiana Tramacere mentre lascia l'abitazione in cui è stata ritrovata e viene portata in ospedale. La giovane di Nardò era scomparsa lo scorso 24 novembre.