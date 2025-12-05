Nardò Tatiana a casa dopo i controlli ma salta interrogatorio Dragos | Ha organizzato tutto lei tra noi un forte sentimento

Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, è stata ritrovata ieri sera poco dopo le 21:30 nell'abitazione del suo amico, Dragos-Ioan Gheormescu. La. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Nardò, Tatiana a casa dopo i controlli ma salta interrogatorio. Dragos: «Ha organizzato tutto lei, tra noi un forte sentimento»

