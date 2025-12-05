Nardò svolta in serata | Tatiana Tramacere è viva L' amico Dragos indagato dovrà dare spiegazioni Il giallo della mansarda
Tatiana Tramacere è stata trovata viva dai carabinieri all'interno della mansarda della casa di Dragos Ioan Gheormescu, a Nardò, il suo amico 30enne di origini rumene, formalmente indagato dalla procura di Lecce per istigazione al suicidio nell'ambito delle indagini per la scomparsa della 27enne studentessa di Filosofia, irreperibile dal 24 novembre. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
IL SOSPIRO DI SOLLIEVO | In serata svolta nel caso della giovane di Nardò scomparsa dal 24 novembre
