Nardò svolta in serata | Tatiana Tramacere è viva L' amico Dragos indagato dovrà dare spiegazioni Il giallo della mansarda

Affaritaliani.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tatiana Tramacere è stata trovata viva dai carabinieri all'interno della mansarda della casa di Dragos Ioan Gheormescu, a Nardò, il suo amico 30enne di origini rumene, formalmente indagato dalla procura di Lecce per istigazione al suicidio nell'ambito delle indagini per la scomparsa della 27enne studentessa di Filosofia, irreperibile dal 24 novembre. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

nard242 svolta in serata tatiana tramacere 232 viva l amico dragos indagato dovr224 dare spiegazioni il giallo della mansarda

© Affaritaliani.it - Nardò, svolta in serata: Tatiana Tramacere è viva. L'amico Dragos (indagato) dovrà dare spiegazioni. Il giallo della mansarda

Altri contenuti sullo stesso argomento

nard242 svolta serata tatianaTatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l'ultima cena con il fidanzato e i biglietti presi per tornare dall'ex. Cosa non torna - Per cercare di rintracciare Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò, in provincia di Lecce, le ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nard242 Svolta Serata Tatiana