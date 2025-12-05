Nardò Lecce chi è Tatiana Tramacere

"Siamo l'eterna lotta tra la consapevolezza del giusto e la voglia di tornare a sbagliare". È difficile capire una persona da una frase, ma quella che Tatiana ha scelto per il suo profilo Facebook rivela molto del suo conflitto interiore. Cercava se stessa Tatiana e a volte per farlo serve il silenzio. L'hanno trovata in una mansarda i carabinieri, nascosta al buio. I piatti sporchi, il letto sfatto. "Mi ha detto che voleva isolarsi dal mondo", ha dichiarato l'amico 30 enne di origini rumene, l'ultimo con cui è stata ripresa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

