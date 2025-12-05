Nardò l' amico di Tatiana | Per affetto non ho capito conseguenze

"Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito integralmente tutti i fatti che riguardano la mia persona e in generale la scomparsa di Tatiana. In particolare confermo che il forte sentimento di affetto reciproco tra me e Tatiana, che si è consolidato con la convivenza di fatto in questi giorni, non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze, anche di natura pubblica, derivanti da questa nostra avventura che ripeto era di comune accordo. Da parte mia ho voluto tutelare Tatiana nelle sue scelte personali di cambiare vita". Lo dice in una dichiarazione letta ai giornalisti Dragos Gheormescu, l'amico 30enne di Tatiana Tramacere, 27 anni, scomparsa per 10 giorni da Nardò, e ritrovata viva ieri sera nella stessa cittadina in uno stanzino vicino alla mansarda dove soggiorna il 30enne in via Giannone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

