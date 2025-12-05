Nardò la folla inferocita si riversa in strada poi la buona notizia e parte l’applauso per Tatiana
Dall’inferno al paradiso, in pochi attimi. Centinaia di persone si sono assiepate davanti all’abitazione del giovane operaio. Poi la lieta notizia. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Al momento dell'annuncio che Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò della quale non si avevano notizie dal 24 novembre, è stata ritrovata viva è scattato l'applauso della folla assiepata davanti all'abitazione dell'amico dove i carabinieri si era
Tatiana Tramacere è viva e sta bene: la gioia dei familiari dopo la scomparsa. Fermato l'amico La 24enne di Nardò era nascosta in una mansarda