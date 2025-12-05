Nardò esulta Tatiana è stata ritrovata viva | tutti i dubbi degli inquirenti

Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva. Era nella mansarda di Dragos Gheromescu. Cosa è successo dal 27 novembre ad oggi? Tutti i dubbi degli inquirenti Qualcuno l’aveva data per morta: per numerosi organi di informazione, gli inquirenti stavano solo cercando il suo corpo per mettere fine a questa storia. Ma la famiglia di Tatiana Tramacere non ha mai smesso di sperare. E ieri, come ha confermato il padre, ha ricevuto il “regalo più bello di Natale”. Tatiana era viva ed è stata trasportata nella notte in ospedale. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

