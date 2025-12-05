Napoli Zanotti smentisce l’interesse | Non ho discusso con nessuno penso solo al Lugano
L’indiscrezione lanciata da Area Napoli sull’interesse degli azzurri per Mattia Zanotti è stata smentita direttamente dal terzino cresciuto nell’Inter e che ora milita nel Lugano. Zanotti sull’interesse del Napoli. Alla tv svizzera Rsi, Zanotti ha rivelato: «Me l’hanno detto prima, non lo sapevo neanche, è una notizia che avrei anche potuto scoprire qui ora, quindi no, non ho discusso con nessuno. Del mercato non mi piace parlare e non lo farò mai più, credo, perché è una cosa che mi ha occupato troppo la testa. Ora penso solo al Lugano e a vincere la prossima partita». Dunque, pare quindi che non ci fosse stato nessun incontro tra il ds del Napoli Manna e l’agente del giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
