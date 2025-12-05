Napoli vs Juventus quattordicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I partenopei vogliono consolidare le loro ambizioni scudetti, mentre i bianconeri cercano il colpo grosso per rientrare nella lotta per il titolo. Napoli vs Juventus si giocherà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona. N APOLI VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la sconfitta contro il Bologna, i partenopei hanno vinto due partite consecutive contro Atalanta e Roma, alle quali va aggiunta anche quella in Champions League contro il QArabag. La squadra di Conte sembra aver ritrovata le sue convinzioni e il passaggio del turno in Coppa Italia ne è una dimostrazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Juventus, quattordicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

La Juventus arriverà a Napoli soltanto domenica direttamente per la partita al Maradona Perché la Juventus non dormirà a Napoli nel giorno del ritorno di Luciano Spalletti da avversario - facebook.com Vai su Facebook

#Juorno #Lobotka fuori per #Napoli - #Juventus risentimento #muscolare per il #centrocampista azzurro Vai su X

Dove vedere Napoli-Juventus in diretta tv e streaming? - Juventus big match della quattordicesima giornata di Serie A: tutte le info sulla partita, incluse quelle relative a canale tv e copertura streaming. Riporta goal.com

Napoli-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 14^ giornata di Serie A. fantacalcio.it scrive

Napoli-Juventus: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - La sfida tra Napoli e Juventus sarà trasmessa in diretta tv su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv compatibili, oltre che su console di gioco (PlayStation, Xbox) e dispositivi come TIMVISION ... Segnala msn.com

NAPOLI vs JUVENTUS- il big match tra azzurri e bianconeri, per i tifosi partenopei, rappresenta da sempre, la madre di tutte le partite - Quattro giorni alla super sfida tra il Napoli, primo in classifica e la Juventus, quinta, dell’ex Luciano Spallettti. Secondo pianetazzurro.it

Chi gioca sugli esterni contro il Napoli: Kostic, Cambiaso o McKennie, rebus per Spalletti? - L'esterno classe 2000, nonostante un prova non propriamente esaltante in Coppa Italia è destinato a partire dal primo minuto ... Secondo ilbianconero.com

Napoli-Juventus dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv e diretta streaming - Juventus, quattordicesimo turno di campionato: le formazioni e come seguire il match. Secondo ilbianconero.com