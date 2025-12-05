Napoli studentessa universitaria trascinata per metri da scippatore | è in ospedale

Tentata rapina finisce all’ospedale. Ad avere la peggio una studentessa universitaria 19enne ricoverata all’ospedale Pellegrini di Napoli.   I carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una ragazza ferita originaria della provincia di Potenza. Dai primi accertamenti pare . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli studentessa universitaria trascinata per metri da scippatore 232 in ospedale

© Teleclubitalia.it - Napoli, studentessa universitaria trascinata per metri da scippatore: è in ospedale

