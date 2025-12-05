Napoli sorpresa Bagnoli tornano i coralli nel mare ritrovato

Ilmattino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono spiragli di futuro che aprono il cuore alla speranza quelli che stanno sotto il mare di Bagnoli. Perché uno studio iniziato nel 2020 ha dimostrato che malgrado l?inquinamento da. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli sorpresa bagnoli tornano i coralli nel mare ritrovato

© Ilmattino.it - Napoli, sorpresa Bagnoli tornano i coralli nel mare ritrovato

Altri contenuti sullo stesso argomento

napoli sorpresa bagnoli tornanoNapoli, sorpresa Bagnoli tornano i coralli nel mare ritrovato - Sono spiragli di futuro che aprono il cuore alla speranza quelli che stanno sotto il mare di Bagnoli. ilmattino.it scrive

napoli sorpresa bagnoli tornanoNei fondali dell'ex Bagnoli torna il corallo arancione (che mangia le meduse) - Nel 2020 un team di ricercatori ha trapiantato, nei fondali dell’ex area siderurgica gravemente inquinata Bagnoli- Come scrive corriere.it

napoli sorpresa bagnoli tornanoIl corallo arancione torna a Bagnoli, era scomparso a causa dell’inquinamento industriale - Per la prima volta l’Astroides calycularis è tornata a crescere e riprodursi a Bagnoli. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sorpresa Bagnoli Tornano