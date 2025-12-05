L’obiettivo. Si chiama Soungoutou Magassa, ha 22 anni ed è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Attualmente al West Ham (dove ha segnato anche contro il Manchester United), è un mediano di 190 cm capace di agire anche da difensore centrale. È il profilo “alla Anguissa” che Giovanni Manna sta monitorando per tamponare l’emergenza infortuni (Gilmour e Lobotka out). Arriverebbe per dare fisicità e centimetri a un reparto decimato. Mentre i riflettori sono puntati sui grandi nomi, Giovanni Manna lavora sotto traccia per regalare ad Antonio Conte il tassello mancante. L’identikit è chiaro: serve un giocatore di struttura, capace di fare “legna” e coprire più ruoli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, serve un gigante: ecco chi è Magassa, il “muro” da 190 cm che ha stregato Manna