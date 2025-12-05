Napoli se ne va Agostino ?o pazzo il motociclista spericolato

Qualcuno giura di averlo visto volare dal primo piano di un palazzo, in sella alla sua Gilera 125 dal motore un po? truccato, saltare giù e restare illeso, prima di schizzare via come. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, se ne va Agostino ?o pazzo, il motociclista spericolato

