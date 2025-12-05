Napoli saluta Agostino ’o pazzo tra applausi e commozione | Se ne va un simbolo della città

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ultimo viaggio del centauro leggendario. Applausi, lacrime e un modellino di motocicletta poggiato sul feretro hanno accompagnato l’ultimo saluto ad Antonio Mellino, per tutti Agostino ’o pazzo. Nel pomeriggio di oggi, 5 dicembre, oltre duecento persone si sono riunite nel cuore di Napoli per rendere omaggio a uno dei personaggi più iconici del centro storico. Il celebre motociclista, aveva 73 anni, protagonista delle notti napoletane degli anni Settanta con le sue imprese spericolate su due ruote, è stato salutato nella chiesa di San Lorenzo Maggiore, gremita di amici, conoscenti, commercianti e semplici cittadini che ne avevano ammirato il coraggio e lo spirito libero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

