Napoli saluta Agostino ’o pazzo tra applausi e commozione | Se ne va un simbolo della città
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ultimo viaggio del centauro leggendario. Applausi, lacrime e un modellino di motocicletta poggiato sul feretro hanno accompagnato l’ultimo saluto ad Antonio Mellino, per tutti Agostino ’o pazzo. Nel pomeriggio di oggi, 5 dicembre, oltre duecento persone si sono riunite nel cuore di Napoli per rendere omaggio a uno dei personaggi più iconici del centro storico. Il celebre motociclista, aveva 73 anni, protagonista delle notti napoletane degli anni Settanta con le sue imprese spericolate su due ruote, è stato salutato nella chiesa di San Lorenzo Maggiore, gremita di amici, conoscenti, commercianti e semplici cittadini che ne avevano ammirato il coraggio e lo spirito libero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
News recenti che potrebbero piacerti
Philip Billing saluta il Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Napoli, il 4 luglio il card. Battaglia presiede messa di ringraziamento per la venerabilità del servo di Dio Agostino Cozzolino - Il cardinale arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia presiederà la celebrazione diocesana di ringraziamento per la venerabilità del servo di Dio Agostino Cozzolino, venerdì 4 luglio, alle ore 18. Lo riporta agensir.it
Napoli, Di Lorenzo saluta Raspadori: "Ci mancherai Giacomino gol pesanti" - Dopo tre stagioni in azzurro e due Scudetti conquistati, Giacomo Raspadori ha lasciato il Napoli per trasferirsi in Spagna, dove vestirà la maglia dell'Atletico Madrid. Come scrive corrieredellosport.it