Napoli Rione Alto poliziotto fuori servizio arresta giovane rapinatore

A Napoli, un agente del Reparto Mobile libero dal servizio blocca un 17enne dopo una tentata rapina ai danni di un’anziana. Tentata rapina a Rione Alto. Napoli, 5 dicembre 2025 – Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 17enne napoletano per tentata rapina. L’episodio è avvenuto in via Onofrio Fragnito, nel quartiere Rione Alto. L’intervento decisivo dell’agente. Un poliziotto del Reparto Mobile di Napoli, libero dal servizio, ha notato il giovane mentre strappava con violenza la borsa a un’anziana, trascinandola per alcuni metri sull’asfalto. Il rapinatore ha tentato di fuggire a bordo di uno scooter, ma l’agente, dopo aver allertato la Sala Operativa, si è posto all’inseguimento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Rione Alto, poliziotto fuori servizio arresta giovane rapinatore

Contenuti che potrebbero interessarti

“Le catacombe di Napoli”: Rione Sanità è un quartiere che per anni è stato famoso per i violenti episodi legati alla criminalità organizzata, dove però si nascondono spettacolari complessi monumentali risalenti al II-III secolo: Le Catacombe di San Gennaro, di - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, rapina al Rione Alto sventata da un agente fuori servizio - Un tentativo di rapina al Rione Alto è stato sventato nel pomeriggio di ieri grazie alla reazione della vittima e all’intervento decisivo di un poliziotto fuori servizio. Lo riporta magazinepragma.com

Vomero, trascina a terra 60enne per rubarle la borsa: preso da poliziotto fuori servizio al Rione Alto - Tenta di scippare una donna, la getta a terra e la trascina al Rione Alto. Da fanpage.it

Napoli, tentata rapina al Rione Alto: poliziotto fuori servizio arresta ladro diciasettenne - Tentativo di rapina ieri pomeriggio al Rione Alto fallito grazie alla reazione della vittima ma soprattutto al determinante intervento di un agente ... Lo riporta msn.com

Poliziotto fuori servizio rincorre e arresta rapinatore minorenne - Un tentativo di rapina è stato sventato ieri pomeriggio a Rione Alto, grazie alla prontezza della vittima e all’intervento determinante di un poliziotto fuori servizio. Scrive ilfattovesuviano.it

Rione Alto a Napoli: poliziotto libero dal servizio arresta un rapinatore - L'articolo Rione Alto a Napoli: poliziotto libero dal servizio arresta un rapinatore proviene da OttoPagine. Scrive msn.com

Operai morti al Rione Alto di Napoli, accertamenti dei pm su perni e bulloni - Riguarderà in particolare i perni e i bulloni utilizzati per fissare la struttura a cui era montano il montacarichi, l'accertamento irripetibile disposto dalla Procura di Napoli che sta indagando sul ... Lo riporta ilmattino.it