NM LIVE – De Luca: "Napoli determinato contro il Cagliari, credo giochi Elmas con la Juventus, Spalletti? Mi auguro non venga fischiato". NAPOLI – FRANCESCO DE LUCA: "Il rigore di Milinkovic-Savic? Non ho mai visto tirare con quella violenza. Quando ti qualifichi in maniera anche sofferta è un po' cosi come serata, ma il Napoli doveva raggiungere questo obiettivo.

© Parlami.eu - Napoli più coeso e determinato, Lobotka assenza pesante. I nomi caldi sono Pellegrini e Mainoo