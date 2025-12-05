Napoli pista Mainoo sempre più concreta | il giocatore apre al trasferimento
"> Continua a rafforzarsi l’interesse del Napoli per Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United. Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il classe 2005 resta uno dei nomi più caldi nella lista di Manna per rinforzare la mediana già nella sessione di gennaio. Mainoo non è stato impiegato nemmeno nell’ultimo turno infrasettimanale, un segnale ulteriore della sua posizione sempre più marginale nello United: finora ha collezionato appena 171 minuti stagionali. Una situazione che potrebbe facilitare la trattativa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
