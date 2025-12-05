Napoli Mainoo sempre più vicino? Romano conferma tutto | rivelazione sul calciatore!
Il Napoli continua a lavorare per rinforzare il centrocampo e il nome di Kobbie Mainoo resta tra le priorità. Come spiegato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il giovane del Manchester United ha mostrato apertura verso un trasferimento in azzurro. Mainoo sta trovando poco spazio e il suo profilo piace alla dirigenza guidata da Giovanni Manna. La decisione ora passa al club inglese, che dovrà stabilire il futuro del classe 2005. Il punto di Fabrizio Romano. Secondo Romano, Mainoo rimane uno dei nomi più seguiti dal Napoli. Il centrocampista ha giocato finora appena 171 minuti e la sua posizione nelle rotazioni dello United alimenta le voci di un possibile addio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
